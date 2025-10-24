بطل أوروبا مدربا جديدا لـ “توبة”

أجرى اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، الجمعة، أوّل حصة تدريبية تحت إشراف مدربه الجديد رافائيل بينيتيز.

وعيّنت إدارة نادي باناتينايكوس اليوناني المدرب بينيتيز خلفا للتقني المحلي كريستوس كونتيس (50 سنة)، الذي كان قد استهلّ مهامه في الـ 18 من سبتمبر الماضي فقط.

وعجّلت خسارة فريق باناتينايكوس أمام فينورد الهولندي، ناهيك عن التموقع سابعا في لائحة ترتيب بطولة اليونان، بِإنهاء مهام المدرب كونتيس.

وبِخصوص التقني الإسباني رافائيل بينيتيز (65 سنة)، فقد أمضى عقدا يدوم حتى صيف 2027. التقني الذي كان بعيدا عن مهنة التدريب منذ مارس 2024، تاريخ انتهاء مهامه مع فريق سيليتا فيغو الإسباني.

وسبق لِبينيتيز إحراز عدّة تتويجات، أبرزها لقب رابطة أبطال أوروبا 2005 مع فريق ليفربول الإنجليزي.

للإشارة، فإن المدافع أحمد توبة (27 سنة) يرتبط مع نادي باناتينايكوس اليوناني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.