-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطل أوروبا مدربا جديدا لـ “توبة”

الشروق الرياضي
  • 13
  • 0
بطل أوروبا مدربا جديدا لـ “توبة”
ح.م
رافائيل بينيتيز.

أجرى اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، الجمعة، أوّل حصة تدريبية تحت إشراف مدربه الجديد رافائيل بينيتيز.

وعيّنت إدارة نادي باناتينايكوس اليوناني المدرب بينيتيز خلفا للتقني المحلي كريستوس كونتيس (50 سنة)، الذي كان قد استهلّ مهامه في الـ 18 من سبتمبر الماضي فقط.

وعجّلت خسارة فريق باناتينايكوس أمام فينورد الهولندي، ناهيك عن التموقع سابعا في لائحة ترتيب بطولة اليونان، بِإنهاء مهام المدرب كونتيس.

وبِخصوص التقني الإسباني رافائيل بينيتيز (65 سنة)، فقد أمضى عقدا يدوم حتى صيف 2027. التقني الذي كان بعيدا عن مهنة التدريب منذ مارس 2024، تاريخ انتهاء مهامه مع فريق سيليتا فيغو الإسباني.

وسبق لِبينيتيز إحراز عدّة تتويجات، أبرزها لقب رابطة أبطال أوروبا 2005 مع فريق ليفربول الإنجليزي.

للإشارة، فإن المدافع أحمد توبة (27 سنة) يرتبط مع نادي باناتينايكوس اليوناني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هدف متعة للعين من حاج موسى

بِالفيديو: هدف متعة للعين من حاج موسى

“الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

“الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

الجزائري بلقاسمي ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

الجزائري بلقاسمي ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا إداريا بِسبب غزال

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا إداريا بِسبب غزال

إدارة مولودية الجزائر تكرّم أيوب عبد اللاوي (فيديو)

إدارة مولودية الجزائر تكرّم أيوب عبد اللاوي (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد