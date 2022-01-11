بطل إفريقيا يتعثّر

اكتفى المنتخب الوطني الجزائري عصر الثلاثاء، بِتعادل سلبي أمام فريق سيراليون، في بداية رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

واحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا. تحت إدارة الحكم الساحة أحمد إمتيهاز هيرالال من جزر موريس.

ووجد أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي صعوبات كبيرة في بسط فلسفة اللعب، وإدارة المواجهة كما عوّدوا عليه الجمهور الجزائري. وارتكبوا أخطاء “بدائية”، أساء المنافس السيراليوني الاستثمار فيها، أو حاول ولم يفلح.

وبدا أن الحرارة الشديدة (32 درجة)، والرطوبة العالية، وأرضية الميدان الجافّة، وتنظيم المباراة بعد الظهر بِقليل، عوامل سلبية أعاقت زملاء القائد والجناح رياض محرز عن تقديم الأفضل والمأمول.

واستمرّت هذه العروض الفنية السلبية والأداء الباهت في الشوط الثاني، رغم لجوء بلماضي إلى خمسة استبدالات على فترات متباينة.

وأنهى “الخضر” مواجهة سيراليون بِتعادل، ولِحسن الحظّ أنهم تفادوا سيناريو “مالاوي 2010” بِشعرة. في انتظار تصحيح المسار والتدارك في الجولتَين المتبقّيتَين.

وعن الفوج الخامس ذاته، تتبارى كوت ديفوار مع منتخب غينيا الاستوائية مساء هذا الأربعاء.

وفي الجولة الثانية مساء الأحد المقبل، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع فريق غينيا الاستوائية.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى الدور ثمن النهائي لِمنافسة كأس أمم إفريقيا.

ويُمكن لِصاحب المركز الثالث حصد التأشيرة نفسها، ضمن امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة.