بطل إفريقيا يتعرّف على هُوِّية مُنافسه

كُشف النّقاب عصر الأحد، عن مُنافس فريق اتحاد العاصمة في الدور الثاني لِكأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

ومعلوم أن فريق “سوسطارة” هو بطل النّسخة الماضية، لِذلك أعفته “الكاف” من خوض الدور الأوّل للطّبعة الحالية.

وسيُواجه رجال المدرب عبد الحق بن شيخة نادي الفتح الرباطي المغربي، على أن تُجرى مباراة الذّهاب خارج الوطن ما بين الـ 15 والـ 17 من سبتمبر المقبل، ويُقام لقاء العودة بِالجزائر ما بين الـ 29 من الشهر ذاته والفاتح من أكتوبر المقبل.

وكان نادي الفتح الرباطي المغربي في الدور الأوّل لِكأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، قد اجتاز عقبة فريق لوتو من البنين. حيث فاز بِميدانه ذهابا (3-0)، و أيضا إيّابا خارج القواعد لكن بـ (0-2).