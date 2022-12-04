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رياضة

بطل إفريقيا “يختنق” ويخرج من الباب الضيّق

علي بهلولي
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بطل إفريقيا “يختنق” ويخرج من الباب الضيّق
ح.م
لقطة من مباراة منتخبَي إنجلترا والسنيغال.

وضع منتخب إنجلترا سهرة الأحد حدّا لِمغامرات فريق السنيغال بطل إفريقيا، وأخرجه من سباق كأس العالم 2022 بِقطر.

وفازت إنجلترا على منتخب السنيغال بِثلاثية نظيفة، في مباراة انْتُظمت لِحساب ثمن نهائي المونديال. تحت إدارة حكم الساحة إيفان بارتون من السلفادور.

وسجّل أهداف منتخب إنجلترا كلّ من: متوسّط الميدان جوردان هندرسون في الدقيقة الـ 38، والمهاجم هاري كين في الوقت بدل الضّائع (45+3)، ولاعب خطّ الوسط بوكايو ساكا في الدقيقة الـ 57.

واستهلّت السنيغال المنافسة المونديالية بِتعثّر أمام هولندا، ثمّ صحّحت الأخطاء أمام قطر، فتحسّنت كثيرا في مباراة الإكواتور، قبل أن تعود إلى نقطة الصّفر أمام فريق إنجلترا نائب بطل أوروبا.

وفي مباراة ربع نهائي كأس العالم سهرة العاشر من ديسمبر الحالي، يلعب رجال الناخب الوطني الإنجليزي جاريث ساوثغايت مع نظرائهم من فرنسا.

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