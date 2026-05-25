بطل إفريقيا يسقط في فخّ خنشلة

سقط اتحاد العاصمة بطل إفريقيا مساء الإثنين في فخّ أوّل خسارة، بعد تسع مقابلات في كل المنافسات الرسمية للأندية بِلا هزيمة.

وخسر اتحاد العاصمة بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام اتحاد خنشلة، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 19 لِبطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس”.

واحتضن ملعب “عمار حمام” بِخنشلة أطوار هذه المقابلة، تحت إدارة حكم الساحة نعيم بوارة.

وقبيل انطلاق المباراة، نظّم لاعبو اتحاد خنشلة ما يُسمّى في أدبيات كرة القدم بـ “الممرّ الشرفي” لِزملائهم في اتحاد العاصمة، بعد إحرازهم مؤخّرا لِكأس”الكاف” (الصورة المدرجة).

وسجّل ثنائية اتحاد خنشلة اللاعب الكاميروني فرانك إيتوغا في الدقيقة الـ 9، وزميله حاج شكال عفاري في الدقيقة الـ 39. وأمضى هدف اتحاد العاصمة زكريا دراوي في الدقيقة الـ 42.

ورفع إيتوغا رصيده إلى 9 أهداف في البطولة الوطنية، مقابل 4 أهداف لِكل من عفاري ودراوي.

وطرد الحكم لاعب اتحاد خنشلة رضا بومشرة في الوقت بدل الضائع (د90+2)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، رغم أنه دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 76. وبالتالي انتهى موسمه قبل زملائه.

وأمسى اتحاد خنشلة يحوز 41 نقطة في المركز التاسع، بعد أن خاض ثلاث مواجهات بلا خسارة. بينما تجمّد رصيد فريق “سوسطارة” عند النقطة الـ 36 في الرتبة العاشرة.

ولعب اتحاد خنشلة كل لقاءات البطولة الوطنية وعددها 29 مواجهة، بينما تبقى تنقص اتحاد العاصمة ثلاث مقابلات متأخّرة.