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رياضة

بطل إفريقيا يضرب بِقوّة

الشروق الرياضي
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بطل إفريقيا يضرب بِقوّة
ح.م
احتفال لاعبي السنيغال بِهدف مُسجّل ضدّ غامبيا.

ضرب منتخب السنيغال بطل إفريقيا مساء الإثنين بِقوّة، وفاز بِثلاثية نظيفة على الفريق الغامبي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وطرد حكم السّاحة المغربي رضوان جياد متوسّط ميدان غامبيا إيبو أدامس، في الوقت بدل الضّائع (45+8). وحينها كان منتخبه مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الثالث، تعادلت الكاميرون بِهدف لِمثله مع منتخب غينيا كوناكري.

وطرد حكم السّاحة اللّيبي مُعتزّ إبراهيم المهاجم الغيني فرانسوا كامانو، في الوقت بدل الضّائع (45+3)، وحينها كان منتخبه مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- السنيغال

2- الكاميرون

3- غينيا كوناكري

4- غامبيا

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الجمعة المقبلة، تتبارى السنيغال مع منتخب الكاميرون، وتُواجه غامبيا فريق غينيا كوناكري.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثُمن نهائي البطولة الإفريقية. ويُمكن لِصاحب الرّتبة الثالثة أن يلحق بهما إذا حاز أفضل مركز ثالث، وهو امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

بقيت الإشارة إلى أن غينيا كوناكري مُنافسة “مُحاربي الصّحراء” في تصفيات كأس العالم 2026، وسيتقابلان بِالجزائر في جوان المقبل، لِحساب الجولة الثالثة.

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