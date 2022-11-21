بطل إفريقيا ينهزم

انطلق مشوار المنتخبات الإفريقية لِكرة القدم مساء الإثنين، في منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وخسرت السنيغال بِهدفَين لِصفر أمام منتخب هولندا، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة المونديال.

واحتضن ملعب “الثمامة” بِالعاصمة القطرية الدوحة أطوار هذه المباراة. تحت إدارة حكم الساحة البرازيلي ويلتون سامبايو.

وسجّل ثنائية هولندا كلّ من: المهاجم كودي غاكبو في الدقيقة الـ 84، ومتوسّط الميدان دافي كلاسن في الوقت بدل الضّائع (90+9).

ومعلوم أن منتخب السنيغال بطل إفريقيا 2022، وقد جاء إلى المونديال دون نجمه المهاجم ساديو ماني المُصاب. بينما نشّطت هولندا نهائي نسخة 2010، وبلغت نصف نهائي الطبعة المُوالية، ولم تحضر دورة 2018.

وعن الفوج الأوّل ذاته، خسرت قطر بِثنائية نظيفة أمام منتخب الإكواتور مساء الأحد.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- هولندا 3ن

2- الإكواتور 3ن

3- قطر 0ن

4- السنيغال 0ن

وفي الجولة الثانية المُبرمجة الجمعة المقبلة، تلعب السنيغال مع منتخب قطر، وتتبارى هولندا مع فريق الإكواتور.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثمن نهائي كأس العالم.