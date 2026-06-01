إدارة الموقع
رياضة

بطل إفريقيا ينهزم وديا أمام الولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

عمر سلامي
ح.م
لقطة من مباراة السنغال والمنتخب الأمريكي

انهزم منتخب السنغال في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة أهداف.

وكان بطل إفريقيا منهزما في المرحلة الأولى بثنائية نظيفة، وتمكن من تعديل النتيجة الشوط الثاني، بفضل ثنائية ساديو ماني، قبل أن يضيف البديل  فولارين بالوجون، الهدف الثالث.

وتدخل المباراة في إطار تحضير المنتخبين لكأس العالم 2026.

وسيخوض المنتخب السنغالي مباراة ودية ثانية قبل المونديال، مبرمجة يوم 10 جوان الجاري، أمام منتخب السعودية.

ويستهل أسود “التيرانغا” مشوارهم في كأس العالم 2026 بمواجهة المنتخب الفرنسي، يوم 16 جوان.

