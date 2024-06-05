بطل “البوندسليغا” مهتم بخدمات أمين غويري

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، اهتمام بطل الدوري الألماني، باير ليفركوزن بخدمات الدولي الجزائري أمين غويري.

وذكر موقع “فوت ميركاتو” أنه بالإضافة إلى نادي ليفركوزن، فإن نادي لايبزيغ بدوره أبدى اهتمامه بضم غويري.

وكشف الموقع الفرنسي أن إدارة نادي لايبزيغ، تدرس إمكانية تعويض رحيل نجم فريقها، تشافي سيمونز، بالتعاقد مع لاعب رين.

وأضاف أن مدرب نادي باير ليفركوزن، تشافي ألونسو، أبدى إعجابه بإمكانيات غويري، ويريد ضمه للفريق، خاصة مع الرحيل المحتمل خاصة مع الرحيل المحتمل للاعبه المعار بورد إجليسياس، وآدم هلوزيك.

وأكد “فوت ميركاتو” في تقريره، أن النادي الألماني شرع في اتصالات أولية مع محيط أمين غويري.