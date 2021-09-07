بطل الجيدو “عبد الله رموش” يشكو الحقرة والتهميش 

بعد إقصائه من التربص التحضيري لبطولة العالم للأواسط بإيطاليا:

اشتكى المصارع وبطل الجيدو “عبد الله رموش” ابن ولاية جيجل، من الحقرة والتهميش الممارسة في حقه بعد اقصائه من المشاركة في التربص التحضيري للبطولة العالمية للجيدو أواسط، التي ستقام في إيطاليا الشهر المقبل، رغم سجله الحافل بالألقاب الوطنية والعربية والأفريقية. وقال “عبد الله رموش” لاعب المنتخب الوطني أواسط منذ سنة 2016 وفريق مولودية الجزائر حاليا، في وزن أقل من 81 كغ.

وفي تضريح للشروق تفاجأ عبد الله رموش لإقصائه من حضور التربص التحضيري لبطولة العالم للأواسط المزمع إقامتها في إيطاليا أوائل شهر أكتوبر المقبل، حيث لم يتم الاتصال به أو التواصل معه بهذا الخصوص بأي شكل من الأشكال، معربا عن خيبة أمله بعد هذا الإقصاء، رغم مشواره الرياضي الحافل بالألقاب وهو صاحب العشرين ربيعا، منها ثلاث مرات بطل أفريقيا، مرتان بطل العرب، وأربع مرات بطل الجزائر، آخرها بطل أفريقيا للأواسط 2019/2020، ملقيا في هذا السياق اللوم كله على الفيديرالية الوطنية للجيدو ومدرب المنتخب الوطني للأواسط.وعبر ابن منطقة القنار بجيجل عن أسفه من كل الأطراف التي تسعى لتحطيم الطاقات الشبانية التي تجتهد وتعمل بكد من أجل تحقيق الألقاب ورفع الراية الوطنية، مؤكدا أنه ورغم نجاحاته وألقابه المختلفة التي تحصل عليها، لم يتلق أي دعم ولا يزال يعتمد على امكانياته الخاصة خلال تحضيراته لمختلف المنافسات، مضيفا “كرهوني فالرياضة” متمنيا رفع الغبن والحقرة عن الرياضيين الجزائريين الشباب، ودعمهم بمختلف الإمكانيات ليواصلوا مشوارهم الرياضي