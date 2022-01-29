بطل السعودية يرغب في انتداب سليماني

يرغب نادي الهلال بطل السعودية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويُبدي التقني البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال تحمّسا لِجلب سليماني، كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، السبت. الذي أضاف أن إدارة النادي السعودي لم تتقدّم بعد بِطلب رسمي.

ويعرف التقني جارديم سليماني جيّدا، حيث سبق له أن درّبه في فريقَي سبورتينغ لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي، في السنوات القليلة الماضية.

ويرتبط إسلام سليماني (33 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ويُعاني فريق الهلال في البطولة السعودية للموسم الحالي، حيث يحتلّ المركز الرابع، متخلّفا بِفارق 10 نقاط عن الرائد نادي الاتحاد، بعد نيله اللقب في النسختَين الماضيتَين. فضلا عن ذلك، لم يعد يملك في صفوفه الهدّاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي ترك النادي في الأيّام القليلة الماضية. وهو أحد أسرار اهتمام المدرب جارديم بِالمهاجم سليماني.