-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطل العالم على بُعد مُقابلتَين فقط من الاحتفاظ بِلقبه

الشروق الرياضي
  • 214
  • 0
بطل العالم على بُعد مُقابلتَين فقط من الاحتفاظ بِلقبه
ح.م
لقطة من مباراة منتخبَي فرنسا وإنجلترا.

عبر منتخب فرنسا بطل العالم سهرة السبت إلى الدور نصف النهائي، لِمسابقة المونديال طبعة قطر 2022.

وفازت فرنسا بِنتيجة (2-1) على منتخب إنجلترا، في مباراة أُقيمت فعّالياتها بِرسم ربع نهائي المونديال، تحت إدارة طاقم تحكيم من البرازيل.

وبادر فريق “الديكة” إلى التسجيل في الدقيقة الـ 17، بِواسطة متوسّط الميدان أوريليان تشواميني. وعادلت إنجلترا الكفّة في الدقيقة الـ 54، بِهدف أمضاه المهاجم هاري كين من ركلة جزاء. ثم أضاف الفرنسيون الهدف الثاني وتوقيع الانتصار والتأهّل في الدقيقة الـ 78، حمل بصمة لاعب الخطّ الأمامي أوليفيي جيرو.

وبات أوليفيي جيرو يحوز رصيد 4 أهداف، رفقة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. بينما يتصدّر مواطنه كيليان مبابي لائحة الهدّافين بِمجموع 5 توقيعات.

وفي لقاء نصف نهائي المونديال سهرة الأربعاء المقبل، يلعب منتخب فرنسا مع فريق المغرب. وقبل ذلك بِيوم وضمن الإطار ذاته، تتبارى الأرجنتين مع كرواتيا.

مقالات ذات صلة
حكايات المونديال.. معجزة بريطانيا في مونديال 1958

حكايات المونديال.. معجزة بريطانيا في مونديال 1958

سعر لا يُصدَّق لِتذاكر مباراة فرنسا وإنجلترا

سعر لا يُصدَّق لِتذاكر مباراة فرنسا وإنجلترا

نوير ينهي الموسم بسبب إصابة خلال رحلة تزلج

نوير ينهي الموسم بسبب إصابة خلال رحلة تزلج

فان غال يغادر منتخب هولندا ويلمح إلى اعتزال التدريب نهائيًا

فان غال يغادر منتخب هولندا ويلمح إلى اعتزال التدريب نهائيًا

وفاة الصحفي الرياضي الأمريكي الداعم للمثليين في قطر

وفاة الصحفي الرياضي الأمريكي الداعم للمثليين في قطر

بن رحمة يتألّق مُجدّدا

بن رحمة يتألّق مُجدّدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد