بطل العالم على بُعد مُقابلتَين فقط من الاحتفاظ بِلقبه

عبر منتخب فرنسا بطل العالم سهرة السبت إلى الدور نصف النهائي، لِمسابقة المونديال طبعة قطر 2022.

وفازت فرنسا بِنتيجة (2-1) على منتخب إنجلترا، في مباراة أُقيمت فعّالياتها بِرسم ربع نهائي المونديال، تحت إدارة طاقم تحكيم من البرازيل.

وبادر فريق “الديكة” إلى التسجيل في الدقيقة الـ 17، بِواسطة متوسّط الميدان أوريليان تشواميني. وعادلت إنجلترا الكفّة في الدقيقة الـ 54، بِهدف أمضاه المهاجم هاري كين من ركلة جزاء. ثم أضاف الفرنسيون الهدف الثاني وتوقيع الانتصار والتأهّل في الدقيقة الـ 78، حمل بصمة لاعب الخطّ الأمامي أوليفيي جيرو.

وبات أوليفيي جيرو يحوز رصيد 4 أهداف، رفقة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. بينما يتصدّر مواطنه كيليان مبابي لائحة الهدّافين بِمجموع 5 توقيعات.

وفي لقاء نصف نهائي المونديال سهرة الأربعاء المقبل، يلعب منتخب فرنسا مع فريق المغرب. وقبل ذلك بِيوم وضمن الإطار ذاته، تتبارى الأرجنتين مع كرواتيا.