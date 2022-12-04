بطل العالم يمرّ بِلا عناء ومبابي هدّافا مُؤقّتا

حجز منتخب فرنسا مساء الأحد وبِنوع من الارتياح مقعدا، في الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وفازت فرنسا بنتيجة (3-1) على منتخب بولونيا، في مباراة لُعبت بِرسم ثمن نهائي المونديال، أدارها طاقم تحكيم من فنزويلا.

وسجّل أهداف منتخب “الديكة” بطل العالم كلّ من المهاجمَين: أوليفيي جيرو في الدقيقة الـ 44، وكيليان مبابي في الدقيقة الـ 74 والوقت بدل الضّائع (90+1). وأمضى توقيع بولونيا لاعب الخطّ الأمامي روبيرت ليفاندوفيسكي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+9).

وانفرد كيليان مبابي بِصدارة هدّافي كأس العالم، حيث بات يجمع في رصيده 5 أهداف. مُتقدّما بِفارق هدفَين عن 6 مُطاردين له، بينهما أوليفيي جيرو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي لقاء ربع النهائي سهرة العاشر من ديسمبر الحالي، يتبارى منتخب فرنسا مع الفائز من مواجهة فريقَي إنجلترا والسنيغال.

وتُجرى مواجهة الإنجليز و”أسود تيرانغا” سهرة الأحد.