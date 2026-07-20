بطل العالم يهيمن على الجوائز الفردية للمونديال

هيمن منتخب إسبانيا، على الجوائز الفردية للبطولة، بحصد ثلاث من أبرز الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب المباراة النهائية.

وتوّج منتخب “لاروخا” بكأس العالم 2026، بعد فوزه في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وجمع المنتخب الإسباني بين اللقب العالمي والتميز الفردي، بعدما تُوج لاعب الوسط رودري بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال المدافع الشاب باو كوبارسي جائزة أفضل لاعب شاب، بينما حصل الحارس أوناي سيمون على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.

وعاد الحذاء الذهبي لأفضل هداف في النسخة، لنجم “الديوك” كيليان مبابي الذي سجل 10 أهداف.

ويعكس فوز ثلاثة لاعبين إسبان بأبرز الجوائز الفردية حجم التفوق الذي أظهره بطال العالم في مونديال 2026، بعدما جمع بين الأداء الجماعي المميز والتألق الفردي.