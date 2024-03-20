بطل “الفورمولا 1” يدعو إلى إيقاف همجية الصّهاينة

مُتعاطفا مع الفلسطينيين

دعّم بطل سباقات سيارات “الفورمولا 1” البريطاني لويس هاميلتمون الفلسطينيين، داعيا إلى إيقاف همجية المُحتلّ الصهيوني.

وفي ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الأربعاء، قال لويس هاميلتون: “أُرسل حبّي ودعمي إلى كلّ الفلسطينيين الذين يقضون هذه الفترة المقدّسة (شهر رمضان الفضيل) في مواجهة الخطر والفقدان الحزن. وفي شهر مُقدّس لِعديد أبناء هذه المنطقة، يجب علينا الاستمرار في الدّعوة إلى وقف إطلاق النّار، وإطلاق سراح الرّهائن، لِلمّ شمل الأسرة، ويكون الجميع في منأى عن التهديد المستمرّ للتدمير والعنف. أوقفوا إطلاق النّار فورا”.

وفي منشور آخر، كتب لويس هاميلتون: “الأطفال في غزّة تحت سنّ العامَين، يُعانون من سوء تغذية حادّ. ولِأنهم يحتاجون إلى العلاج، فالأمر يُهدّد بِالموت. أنقذوا الأطفال”.