بطل الماراطون.. كان يرعى الغنم وشارك في سباقٍ وهو لا يملك حذاءً

حطّم العدّاء الكيني كلفن كيبتوم الرّقم القياسي العالمي في سباق الماراطون، بِتوقيت قدره ساعتَين وخمس ثوانٍ.

حدث ذلك خلال مشاركة العدّاء الكيني كلفن كيبتوم (23 سنة) في ماراطون مدينة شيكاغو الأمريكية، بِتاريخ الـ 8 من شهر أكتوبر الحالي.

وكان الرّقم السّابق بِحوزة مواطنه إليود كيبشوج، بِتوقيت قدره 2سا و1د و9ث، حطّمه في سباق الماراطون بِالعاصمة الألمانية برلين، بِتاريخ الـ 25 من سبتمبر 2022.

وقبل ذلك في عام 2018، شارك العدّاء كيبتوم في سباق للماراطون انْتُظم بِبلده كينيا، وهو يرتدي حذاءً استعاره من أحد أصدقائه، لِأنه لم يكن يملك المال الكافي لِشراء حذاء رياضي.

وفي طفولته، اضطرّ كيبتوم إلى رعي الغنم حافي القدمَين، وكان والده يطمح إلى تفوّق نجله في الدراسة، والعمل مهندسا كهربائيا لمّا يكبر. يقول تقرير لِهيئة الإذاعة البريطانية نشرته، الجمعة.

وعن بدايته الرياضية، كان العدّاء كلفن كيبتوم يتدرّب في الشوارع والطرقات، لِأنه لا يملك المال الذي يسمح له بِإقامة التربّصات خارج الوطن. وهو السبب ذاته الذي جعله أيضا يختار سباق الماراطون، رغم أن الشائع في رياضة ألعاب القوى، فحواه أن العدّاء يختصّ في سباقات السرعة أو نصف السرعة أو التقنية المُنظّمة داخل الملاعب، وعند التقدّم في السنّ، يتحوّل إلى الماراطون الذي يُقام في الهواء الطّلق.

ووفقا للمصدر، فإن العدّاء كلفن كيبتوم يتطلّع إلى إعادة تحطيم الرّقم القياسي العالمي في سباق الماراطون، والنزول تحت عتبة السّاعتَين. لكن مدربه جيرفي هاكيمزيما ينصحه بِالتريّث، تفاديا للإصابات.