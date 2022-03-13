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رياضة

بطل عالمي مصري: “الجميع يتعاطف مع أوكرانيا.. ولنتحدث عن فلسطين أيضا” (فيديو)

سليم.ع
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بطل عالمي مصري: “الجميع يتعاطف مع أوكرانيا.. ولنتحدث عن فلسطين أيضا” (فيديو)

قال المصري علي فرج بطل العالم في الإسكواش، عقب فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن، أن الجميع يتعاطف مع أوكرانيا حاليا، وذكر في نفس الوقت بمعاناة الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن..
وأضاف علي فرج، في فيديو نشر له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: قائلا: “الجميع في الوقت الراهن يتعاطف مع الشعب الأوكراني نتيجة الحرب عليه من جانب روسيا، لكن يجب أن نذكر أيضا فلسطين، وما تعاني منه على مدار العقود الماضية”.

وأكد البطل المصري، أنه يعلم أن الحديث عن هذه القضية يسبب له مشاكل، ولكن هذا هو الواقع الموجود والمعروف للجميع، وأصبح من الممكن خلط الرياضة بالسياسة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود، وهو ما لا يتناسب مع القصة التي يعتمدها الإعلام الغربي.

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