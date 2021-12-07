بطل فرنسا يُريد زرقان

قد يُغيّر اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان وجهته نحو فريق آخر، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسط الميدان آدم زرقان (21 سنة) مع نادي شارلوروا البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وتُراقب إدارة نادي ليل بطل فرنسا الدولي الجزائري، على أمل انتدابه في أقرب الآجال، حيث أوفدت مُمثّلين عنها لِمتابعة مقابلات آدم زرقان في البطولة البلجيكية. تقول أحدث تقارير الصحافة الفرنسية. التي أضافت أن مسؤولي نادي ليل استحسنوا العروض الفنية التي يُقدّمها ابن سطيف، سواء في صفوف فريق شارلوروا أو المنتخب الوطني الجزائري.

وقدّم زرقان أداءً راقيا، أثمر بِفوز فريقه شارلوروا بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على نادي ستاندار دو لياج، بِرسم منافسة البطولة البلجيكية مساء الأحد الماضي.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِآدم زرقان في سوق الانتقالات، رقما يقترب من 4 ملايين أورو.

ويستعدّ آدم زرقان للمشاركة مع “محاربي الصّحراء” في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري المقبلَين.