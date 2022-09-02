بطل في رفع الأثقال يناشد السلطات إنقاذه بالعلاج في الخارج

تعرض لإصابة خطيرة خلال تربص مع المنتخب الوطني

تناشد عائلة البطل الجزائري في رفع الأثقال، محي الدين يحياوي، السلطات والجهات الوصية التدخل العاجل، لتمكينه من أجل مواصلة العلاج في الخارج، بعدما أجرى عملية مستعجلة في مستشفى بن عكنون بالعاصمة. وهذا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة، خلال تربص مع المنتخب الوطني، حين وقع على ظهره ثقل يقدر بـ 120 كيلو غرام.

يعيش البطل الجزائري في رفع الأثقال، محي الدين يحياوي، (نجل البطل السابق في ذات الرياضة عبد المنعم يحياوي) وضعا صحيا صعبا، بعد أن وقع على ظهره ثقل يقدر وزنه بـ 120 كيلوغرام، وهذا خلال التحضيرات التي أقامها مع المنتخب الوطني تحسبا لبطولة الناشئين التي تحتضنها المغرب، ما جعل حياته تنقلب رأسا على عقب. ففي الوقت الذي كان فيه الكثير من العارفين يتنبؤون له بمستقبل زاهر في هذه الرياضة، وبالمرة السير على خطى والده عبد المنعم يحياوي الذي كان قد حطم عدة أرقام ونال عددا كبيرا من التتويجات في مختلف المنافسات الوطنية والقارية والإقليمية، إلا أن هذه الإصابة جعلت أمنية ابن بريكة أن يتجاوز كابوس الإعاقة، بناء على الحادث الخطير الذي تعرض له في التدريبات.

يحدث هذا في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى زيارة وزير الشباب والرياضة للرياضي يحياوي في المستشفى للاطمئنان على حالته، وقدم وعودا لوالده بنقله إلى الخارج في القريب العاجل، علما أن الرباع محيي الدين يحياوي (17 سنة) قد أجرى علمية مستعجلة في جناح جراحة العظام بمستشفى بن عكنون، بعدما عانى الكثير في القاعة الرياضية التي تعرض فيها للحادث، وتأكد أنه تعرض لضرر على مستوى النخاع الشوكي، ما يتطلب مواصل علاجه بالخارج، ناهيك عن حاجته إلى علاج حركي فعال وسريع لتفادي أي مضاعفات سلبية على وضعه الصحي.

وقد كتب المدرب والبطل السابق في ذات الرياضة عز الدين بسباس نداء لإنقاذ الرياضي الشاب محي الدين يحياوي، دعا فيه جميع الهيئات الرياضية ومختلف الجهات الساهرة على رياضة رفع الأثقال في الوطن والخارج من أجل التدخل وتمكينه من مواصلة العلاج الدقيق والمكثف، مؤكدا في منشور له أن “البطل الجزائري محي الدين يحياوي ابن البطل الأولمبي يحياوي عبد المنعم أصيب أثناء التدريب بإصابة خطيرة بالظهر تطلبت إجراء جراحة عاجلة بالعمود الفقري لتثبيت 4 فقرات لحدوث كسر بها، ولكن النخاع الشوكي تأثر من جراء سقوط الثقل على ظهره أثناء التدريبات مع الفريق الوطني للتحضير لبطولة إفريقيا للناشئين والشباب، وهو ما يتطلب عمل جلسات إعادة تأهيل حركي خارج الجزائر في أحد المراكز المتخصصة في أوروبا”.