بطل مسلسل “غشمشم”.. وفاة الفنان السعودي فهد الحيان

توفي اليوم الفنان السعودي فهد الحيان بسكته قلبية عن عمر ناهز 52 عاماً، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

واشتهر الفنان الراحل بدوره في سلسلة “غشمشم” الكوميدية، التي أنتجها بنفسه على مدار 6 أجزاء، بداية من العام 2006.

وفهد الحيان من مواليد 1971، وقد ظهر في بدايات مسيرته الكوميدية إلى جانب الفنان ناصر القصبي في الجزء الثاني من مسلسله الشهير “طاش ما طاش”.

واعتزل الفنان الراحل التمثيل عام 2014 لأسباب غير معروفة، قبل أن يعود إلى الشاشات مرة أخرى في وقت لاحق.