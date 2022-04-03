بطل ملحمة أم درمان عنتر يحيى مرشح بقوة لرئاسة الفاف

على خطى إيتو في الكاميرون ودروغبا في كوت ديفوار

علمت “الشروق”، من مصادرها الخاصة، أن اسم اللاعب الدولي السابق، عنتر يحيى، متداول بقوة هذه الأيام على أعلى مستوى، كأحد أقوى المرشحين لخلافة المستقيل، شرف الدين عمارة، على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كشفت مصادر عليمة لـ”الشروق”، أن بطل ملحمة أم درمان، اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى سيكون بنسبة كبيرة الرئيس الجديد للفاف. وهذا، بتزكية من السلطات العمومية، التي ترى فيه الرجل المناسب لتولي هذا المنصب في الفترة القادمة.

وقالت ذات المصادر، بأن السلطات العليا في البلاد، وبعد نكسة المونديال، تريد إحداث تغييرات جذرية على مستوى الهيئة الكروية الأولى في البلاد، التي لم تكن في مستوى تطلعات المنتخب الوطني، الذي تعرّض للظلم من طرف الحكم الغامبي غاساما الذي حرمه من التأهل إلى المونديال.

في نفس السياق، سيكون انتخاب عنتر يحيى رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم استنساخا للتجربة الكاميرونية بانتخاب نجم المنتخب الكاميروني السابق صامويل إيتو الذي نجح في إعادة بعث منتخب بلاده من جديد، بوصوله إلى نصف نهائي كأس إفريقيا الأخيرة، وتأهله إلى مونديال 2022 بقطر على حساب الجزائر.

وعلى نفس النهج وسياسة التشبيب التي تنتهجها عديد الاتحادات الإفريقية، تسير اتحادية كوت ديفوار من خلال ترشح نجم تشيلسي الإنجليزي السابق ديديه دروغبا لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، وكذا النجم السينغالي السابق الحاج ديوف الذي أعلن نيته الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده.

وسيكون عنتر يحيى بمثابة أقوى مرشح خلال الجمعية العامة الانتخابية للفاف، المقررة نهاية شهر ماي القادم، اعتبارا أنه سيحظى بدعم السلطات الرسمية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة التي ستعمل على إقناع أعضاء الجمعية العامة لانتخاب مرشحها.

وكان بطل أم درمان على وشك الترشح لرئاسة الفاف بعد انسحاب الرئيس السابق خير الدين زطشي بعد “كان” 2019، قبل أن يتراجع عن تجسيد الفكرة، ليتم الاستنجاد برئيس شباب بلوزداد آنذاك، شرف الدين عمارة.

ويملك قاهر الفراعنة الموصفات المثالية لخلافة شرف الدين عمارة على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهذا لعدة اعتبارات، أولا لكونه لاعبا دوليا سابقا، لعب لأكبر النوادي في أوروبا، شارك مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا وكأس العالم، وكان قائدا للمنتخب الوطني، وبعد اعتزاله كرة القدم، تحوّل عنتر يحيى إلى التسيير حيث عمل كمدير رياضي بنادي أورليون الفرنسي، وهو المنصب الذي شغله أيضا لمدة سنة في اتحاد العاصمة، في وقت يشغل حاليا منصب مدير تقني في نادي سبارتاك موسكو الروسي.

إلى ذلك، يتمتع عنتر يحيى أيضا بـ “الكريزما” التي تؤهله لتسيير شؤون كرة القدم الجزائرية وتولي منصب رئيس الفاف، باعتباره صاحب شخصية قوية ومحترمة كان أبان عنها منذ كان لاعبا في المنتخب الوطني، كما أنه محبوب جدا عند الجزائريين.

وفي حال وصول عنتر يحيى إلى قصر دالي إبراهيم، سيكون أول لاعب يتولى رئاسة الفاف، اعتبارا أن الأمر يبقى يقتصر على أشخاص في الغالب لم يسبق لهم ممارسة هذه اللعبة على الأقل في المستوى العالي.