يسعى منتخب إيطاليا، أمسية اليوم (بداية من الساعة الخامسة) لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، في دور مجموعات كأس أمم أوروبا2020، عندما يواجه منتخب ويلز، في مباراة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

ويستضيف منتخب إيطاليا المتأهل إلى ثمن النهائي، نظيره منتخب ويلز، في ملعب الأولمبيكو، وعينه على بلوغ النقطة التاسعة، بعد أن فاز في الجولتين السابقتين على تركيا وسويسرا، بنفس النتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل منتخب ويلز المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفوزه على تركيا بثنائية نظيفة، وتعادله مع سويسرا بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة يستضيف منتخب سويسرا نظيره التركي، حيث فقدت تركيا كل حظوظها في التأهل، في وقت تسعى فيه سويسرا للفوز من أجل بلوغ النقطة الرابعة، والتأهل على الأقل مع أحسن أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.