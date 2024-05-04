بطولة إفريقيا المفتوحة للسباحة.. الجزائر تحرز ست ميداليات جديدة

أحرز المنتخب الوطني الجزائري للسباحة، ست ميداليات جديدة إثر نهائيات اليوم الرابع لبطولة إفريقيا للسباحة، الجارية بالعاصمة الأنغولية، لواندا.

وأصافت الجزائر إلى رصيدها ست ميداليات جديدة، تتمثل في 3 ذهبيات، وفضية بالإضافة إلى برونزيتين.

وتوّج جواد صيود بالذهبية في سباق 400 متر أربع سباحات بتوقيت قدره 4د 24ثا 17ج، واحتل مواطنه رمزي شوشار، المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في نفس السباق.

وتحصل الفريق الرجالي على الميدالية الفضية لنهائي سباق التتابع 4 مرات 100 متر سباحة حرة بفضل الرباعي: حمور، بن زيدون، بن بارة و صيود.

ونجح جواد صيود في نيل برونزية سباق 50 متر على الصدر.

ولدى السيدات، توّجت السباحة رانيا نفسي بذهبية نهائي 400 متر أربع سباحات بزمن 4د 57ثا 10ج، بالإضافة إلى ذهبية الفريق النسوي التي سيطر على نهائي سباق التتابع 400 متر أربع سباحات بتحقيقه المرتبة الأولى وتحطيم الرقم القياسي الوطني السابق بواقع 3د 52ثا 09ج، بفضل الرباعي: مليح، ميدوني، شيباراكة ومجاهد.

ورفعت الجزائر بعد منافسات اليوم الرابع حصيلتها إلى مجموع 18 ميدالية، تتمثل في: 6 ذهبيان، 4 فضيات و8 ميداليات برونزية.

ويشارك المنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا للسباحة 2024، بعشرة سباحين من بينهم خمس سيدات، تحت اشراف الطاقم الفني الوطني المشكل من الثنائي مولود بوشندوقة وإلياس نفسي بالإضافة إلى المدير الفني الوطني رضا زموري.

ويعتبر الموعد القاري بلواندا محطة تحضيرية للعناصر الوطنية وفرصة لتحقيق الحد الأدنى المؤهل لأولمبياد باريس 2024.