بطولة إفريقيا لرفع الأثقال.. المنتخب الجزائري ينهي المنافسة برصيد 23 ميدالية

الشروق أونلاين
المنتخب الجزائري لرفع الأثقال

أنهى المنتخب الجزائري لرفع الأثقال مشاركته في بطولة إفريقيا للأشبال والأواسط، ذكور وإناث، برصيد 23 ميدالية.

وأحرز المنتخب الجزائر 6 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات، بعد ثلاثة أيام من التنافس.

وخلال اليوم الأخير من المنافسة حصل رباع الأواسط أيوب جابري في وزن 88 كلغ، على الميدالية الفضية.

أما الرباعون الجزائريون الآخرون المتوجون في موعد أكرا، فهم محمد إسلام طويري في وزن 71 كلغ، من صنف الأشبال الذي حصد 5 ميداليات، ذهبيتان وفضية لدى الأشبال، وبرونزيتان في فئة الأواسط، والرباع شعبي قصي من صنف الأشبال تحصل على 3 ذهبيات في وزن 60 كلغ، وموسى هارون من صنف الأواسط الذي نال ذهبية واحدة وفضيتين.

ولدى الإناث، حصلت الرباعة أحلام رساني في وزن 63 كلغ من الوسطيات على برونزيتين، و إيناس دريس في وزن 58 كلغ، على ست ميداليات فضية منها 3 ميداليات في صنف الشبلات، و 3 عند الوسطيات، بينما حصدت بشرى سعدي في وزن 48 كلغ على 3 ميداليات برونزية في صنف الوسطيات.

