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رياضة

بطولة إفريقيا للجيدو فردي.. 7 ميداليات للمنتخب الجزائري في اليوم الأول

عمر سلامي
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بطولة إفريقيا للجيدو فردي.. 7 ميداليات للمنتخب الجزائري في اليوم الأول

حصد المصارعون الجزائريون سبع ميداليات في منافسات اليوم الأول للبطولة الإفريقية فردي، التي جرت الجمعة، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ونال المنتخب الجزائري في اليوم الأول من المنافسة، فضيتين و5 برونزيات.

وتوجت حورية قدور في أقل من 48 كلغ، بالفضية، بعدما انهزمت في المنازلة النهائية أمام التونسية أميمة بديوي.

كما نالت فائزة عيساحين الميدالية الفضية، في فئة أقل من 52 كلغ، بعد خسارتها أمام سمية إيراوي.

وحصلت كل من خديجة بلخيرة في أقل من 57 كلغ، وأمينة بلقاضي في أقل من 63 كلغ، على الميدالية البرونزية بفضل فوزهما تواليا على الجنوب الإفريقية دون براي تنباش والمصرية حبيبة حسين.

وكانت البرونزيات الأخرى من نصيب المصارعين رشيد شراد في فئة أقل من 66 كلغ، بعد فوزه في المنازلة الترتيبية على الإيفواري إسماعيل الحسن، وأحمد مهيبل في أقل من 73 كلغ، بعد تغلبه على الكاميروني إنزي كوم تدي، و دريس مسعود في أقل من 73كلغ، الفائز على الغامبي فابا نزي.

ويمثل الجزائر في موعد أبيدجان 17 مصارعا (9 رجال و8 سيدات)، في المنافسة القارية المبرمجة يومي 25 و26 أفريل بمشاركة 203 مصارع ومصارعة (114 رجلا و89 سيدة)، يمثلون 25 بلدا.

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