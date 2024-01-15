بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار.. الجزائر تنهي المنافسة بـ21 ميدالية

فاز المنتخب الجزائري للدراجات على المضمار بـ21 في البطولة الإفريقية، التي اختتمت الأحد في العاصمة المصرية القاهرة.

ونالت الجزائر خلال البطولة 21 ميدالية، تمثلت في 5 ميداليات ذهبية و8 فضية و8 برونزية.

وكانت الميداليات الذهبية الخمس من نصيب المنتخب الوطني نخبة رجال في سباق المطاردة حسب الفرق، والمكون من ياسين شعلال “إقصائيات النخبة رجال”، صلاح الدين الأيوبي شرقي – محمد نجيب أسيل “ماديسون، النخبة رجال”، أنيس الرياحي “إقصائيات الأواسط ناشئين رجال”، ومحمد نجيب أصيل في سباق النقاط “النخبة رجال”.

وشاركت الجزائر في هذه المسابقة بعشرة دراجين : 8 رجال و 2 إناث بالإضافة إلى كل من حمزة مغنوش “النخبة” وأنيس الرياحي “فئة الأواسط” .