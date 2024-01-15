-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار.. الجزائر تنهي المنافسة بـ21 ميدالية

عمر سلامي
  • 140
  • 0
بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار.. الجزائر تنهي المنافسة بـ21 ميدالية

فاز المنتخب الجزائري للدراجات على المضمار  بـ21 في البطولة الإفريقية، التي اختتمت الأحد في العاصمة المصرية القاهرة.
ونالت الجزائر خلال البطولة 21 ميدالية، تمثلت في 5 ميداليات ذهبية و8 فضية و8 برونزية.

وكانت الميداليات الذهبية الخمس من نصيب المنتخب الوطني نخبة رجال في سباق المطاردة حسب الفرق، والمكون من ياسين شعلال “إقصائيات النخبة رجال”، صلاح الدين الأيوبي شرقي – محمد نجيب أسيل “ماديسون، النخبة رجال”، أنيس الرياحي “إقصائيات الأواسط ناشئين رجال”، ومحمد نجيب أصيل في سباق النقاط “النخبة رجال”.

وشاركت الجزائر في هذه المسابقة بعشرة دراجين : 8 رجال و 2 إناث بالإضافة إلى كل من حمزة مغنوش “النخبة” وأنيس الرياحي “فئة الأواسط” .

مقالات ذات صلة
“الكاف” تمنع المدرب بلماضي من الاقتراب مجددا من ملعب “السلام”

“الكاف” تمنع المدرب بلماضي من الاقتراب مجددا من ملعب “السلام”

تعيين حكم مباراة الجزائر وأنغولا

تعيين حكم مباراة الجزائر وأنغولا

نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن كأس أمم إفريقيا

نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن كأس أمم إفريقيا

لاعب “الفيلة” يسجل ثاني أسرع هدف في المباريات الإفتتاحية لـ”الكان”

لاعب “الفيلة” يسجل ثاني أسرع هدف في المباريات الإفتتاحية لـ”الكان”

عمورة: “أريد الثأر من خيبة الماضي ومستعدون للتضحية من أجل اللقب”

عمورة: “أريد الثأر من خيبة الماضي ومستعدون للتضحية من أجل اللقب”

صلاح يُنقذ مصر من فخّ موزمبيقي

صلاح يُنقذ مصر من فخّ موزمبيقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد