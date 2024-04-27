بطولة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة.. الجزائر تحتل المركز الثاني

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بطولة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المصري بهدف لمثله في المباراة التي جرت أمسية الجمعة على ملعب سالم مبروكي بالرويبة ضمن الجولة الخامسة والأخيرة.

وكان المنتخب المصري سباقا للتسجيل في الدقيقة 63 عن طريق حمزة عبد الكريم، قبل أن يدرك المنتخب الجزائري التعادل عن طريق عيسى بن فتوس في الدقيقة 67.

وتوج صغار “الفراعنة” بلقب البطولة برصيد 8 نقاط، بينما عاد المركز الثالث للمنتخب المغربي برصيد 5 نقاط، فيما احتل المنتخب التونسي المركز الرابع بثلاث نقاط، واحتل المنتخب الليبي المركز الأخير بنقطتين.

وعادت جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى لاعب المنتخب المصري، حمزة عبد الكريم، بينما اختير حارس المنتخب الوطني، محمد القبي، كأفضل حارس في الدورة.