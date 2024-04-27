-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطولة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة.. الجزائر تحتل المركز الثاني

عمر سلامي
  • 1065
  • 0
بطولة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة.. الجزائر تحتل المركز الثاني
ح.م
لقطة من مباراة المنتخب الجزائري ونظيره المصري

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بطولة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المصري بهدف لمثله في المباراة التي جرت أمسية الجمعة على ملعب سالم مبروكي بالرويبة ضمن الجولة الخامسة والأخيرة.

وكان المنتخب المصري سباقا للتسجيل في الدقيقة 63 عن طريق حمزة عبد الكريم، قبل أن يدرك المنتخب الجزائري التعادل عن طريق عيسى بن فتوس في الدقيقة 67.

وتوج صغار “الفراعنة” بلقب البطولة برصيد 8 نقاط، بينما عاد المركز الثالث للمنتخب المغربي برصيد 5 نقاط، فيما احتل المنتخب التونسي المركز الرابع بثلاث نقاط، واحتل المنتخب الليبي المركز الأخير بنقطتين.

وعادت جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى لاعب المنتخب المصري، حمزة عبد الكريم، بينما اختير حارس المنتخب الوطني، محمد القبي، كأفضل حارس في الدورة.

مقالات ذات صلة
نتيجة فريق “فغولي” في كأس تركيا

نتيجة فريق “فغولي” في كأس تركيا

قرار محكمة التحكيم الرياضي لا رجعة فيه ويطبق بالضرورة

قرار محكمة التحكيم الرياضي لا رجعة فيه ويطبق بالضرورة

توغاي وغشة يبلغان النّهائي الإفريقي

توغاي وغشة يبلغان النّهائي الإفريقي

حُلم نجل ماجر في خوض الأولمبياد يتبخّر

حُلم نجل ماجر في خوض الأولمبياد يتبخّر

المولودية وبلوزداد مدعوان إلى الرقي في أول نهائي بينهما

المولودية وبلوزداد مدعوان إلى الرقي في أول نهائي بينهما

نهائي غير مسبوق في كأس الجمهورية

نهائي غير مسبوق في كأس الجمهورية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد