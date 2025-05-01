بطولة افريقيا للمحليين 2025: تخصيص الحصة التدريبية الرابعة للجوانب التكتيكية

أجرى المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، حصة تدريبية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى في الجزائر العاصمة، استعدادًا لمباراة الذهاب أمام منتخب غامبيا، المقررة يوم السبت 3 ماي بمدينة باكاو، ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين (الشان) 2025.

وحسب بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، فأن الحصة التي بدأت في الساعة 15:30، شهدت مشاركة مدافع شباب بلوزداد، حسين بن عيادة، الذي تم استدعاؤه لتعويض اللاعب عماد الدين عزي من اتحاد العاصمة، بعد إعفائه بسبب الإصابة.

وأفاد المصدر ذاته أن هذه الحصة، التي تُعد ما قبل الأخيرة ضمن التحضيرات، كانت مخصصة للجوانب التكتيكية، حيث ركز الطاقم الفني بقيادة المدرب مجيد بوقرة على تنفيذ خطط اللعب المتبعة في المباراة القادمة. ووفقًا للجدول الزمني، سيغادر “الخضر” إلى العاصمة الغامبية بانغول، يوم الخميس على الساعة 14:00 في رحلة خاصة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم السبت 3 ماي في ملعب باكاو في الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر، فيما سيُجرى لقاء الإياب يوم الجمعة 9 ماي في ملعب 19 ماي 1956 بعنابة في الساعة 19:00.

ووجه المدرب الوطني الدعوة لـ 26 لاعبًا للمشاركة في المباراتين ضد غامبيا، على أن يتم إدراج المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات البطولة القارية في حال التأهل، حيث سيتنافس مع منتخبات أوغندا، النيجر، غينيا، والمتأهل من مباراة السد بين جنوب إفريقيا ومالاوي.

ويُذكر أن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان-2025) ستنطلق في الفترة ما بين 2 و30 أوت، بمشاركة 19 منتخبًا، ستُوزع على أربع مجموعات، حيث ستُقام المباريات في كينيا، تنزانيا وأوغندا.