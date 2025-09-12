بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم تنطلق السبت

الإثارة ستكون مضمونة هذا الموسم

تنطلق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة، رسميا، عشية السبت، وذلك بعد تأجيلها لأسبوع من قبل الرابطة الوطنية، التي أنهت كافة التحضيرات المتعلقة بتنظيم الموسم الكروي الجديد.

ويشارك في بطولة الموسم الجديد ( 2025-2026)، اثنان وثلاثون (32) ناديا، موزعين على مجموعتين: وسط-غرب ووسط-شرق، وذلك وفقا لقرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) الصادر في شهر جوان الماضي.

وستسجل ستة أندية صاعدة مشاركتها الأولى في هذا المستوى من المنافسة، ويتعلق الأمر بكل من: شباب أدرار، شبيبة تيقصراين، وداد تلمسان، نجم بني ولبان، مولودية بجاية وشباب بني ثور، فيما تم تحويل فريق اتحاد الحراش من مجموعة وسط-شرق إلى مجموعة وسط-غرب.

الرابطة الوطنية هواة، التي أنشأت مؤخرا خلية إعلامية وأطلقت منصاتها الرقمية لتعزيز تواصلها، تسعى إلى منح البطولة ديناميكية جديدة من شأنها أن تلعب دورا محوريا في بعث كرة القدم الهاوية على المستوى الوطني.

ففي مجموعة وسط-غرب، ستشهد الجولة الأولى مواجهة واعدة بين اتحاد الحراش ومولودية سعيدة، وهما فريقان عريقان يطمحان للعب الأدوار الأولى هذا الموسم.

كما يعد لقاء شباب تيموشنت وجمعية وهران من أبرز مواجهات جولة الافتتاح، حيث يجمع بين ناديين من الغرب تعودا على التنافس في أعلى المستويات، فيما يسعى شباب أدرار، الصاعد الجديد، إلى تحقيق بداية موفقة أمام غالي معسكر، أحد الطامحين بدوره إلى تحقيق الصعود.

ومن المقرر أن تلعب مباراتان ضمن نفس المجموعة دون حضور جماهيري، وهما: رائد القبة- وداد مستغانم ونصر حسين داي-وداد تلمسان، ما سيحرم الجماهير من متعة حضور مواجهتين مثيرتين، ويفقد الأجواء، نكهتها الحماسية المعتادة.

أما في مجموعة وسط-شرق، فستنطلق المنافسات بقمة محلية مثيرة، حيث يحل اتحاد عنابة ضيفا على نادي التلاغمة في “داربي” منتظر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا وأجواء حماسية في المدرجات.

كما يعد لقاء مولودية بجاية- مولودية باتنة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية، حيث يجمع بين فريقين يطمحان للعودة إلى قسم النخبة.

وسيسجل نجم بني ولبان أول ظهور له في هذا المستوى بمواجهة شباب برج منايل، وهو فريق يتميز بالصلابة الفنية ويتوقع أن يلعب دور “الحصان الأسود” هذا الموسم.

وهكذا، سينطلق موسم جديد لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، موسم من المؤكد أن يكون فيه التنافس على أوراق الصعود شديد، بين أندية تطمح إلى الصعود نحو الرابطة الأولى “موبيليس”، وأخرى ستسعى لضمان البقاء في قسم يشهد دائما صراعا محليا قويا.

برنامج الجولة الأولى:

مجموعة وسط-غرب: السبت (16.00)

اتحاد الحراش – مولودية سعيدة

رائد القبة – وداد مستغانم (دون جمهور)

شباب أدرار – غالي معسكر

شباب تموشنت – جمعية وهران

اتحاد بشار الجديد – شبيبة تيقصراين

شبيبة الأبيار – شبيبة تيارت

نجم القليعة – امل الأربعاء

نصر حسين داي – وداد تلمسان (دون جمهور).

مجموعة وسط-شرق: السبت (16.00)

نجم بني ولبان – شباب برج منايل

نجم مقرة – جمعية الخروب

شباب باتنة – اتحاد الشاوية

مولودية بجاية – مولودية باتنة

شبيبة جيجل – هلال شلغوم العيد

اتحاد خميس الخشنة – اتحاد بسكرة

نادي التلاغمة – اتحاد عنابة (دون جمهور)

الأحد (16.00):

مولودية قسنطينة – شباب بني ثور