بطولة “الشان”.. المنتخب المحلي يحل بزنجبار تحسبا لمواجهة السودان

عمر سلامي
بطولة “الشان”.. المنتخب المحلي يحل بزنجبار تحسبا لمواجهة السودان
ح.م
وصول المنتخب الجزائري للمحليين إلى زنجبار

حطّ المنتخب الوطني للمحليين، سهرة الأربعاء، الرحال بزنجبار التنزانية استعدادا لمواجهة السودان.

ووصلت طائرة المنتخب الجزائري للمحليين إلى مطار عبيد أماني كرومي الدولي، في حدود منتصف اليل بالتوقيت المحلي، حيث كان في استقبال البعثة الجزائرية أعضاء سفارة الجزائر بتنزانيا.

وسيخوض أشبال المدرب مجيد بوقرة أول حصة تدريبية لهم بزنجبار، مساء الخميس.

ويواجه المنتخب الجزائري للمحليين نظيره السوداني أمسية هذا السبت، بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، الثامنة بالتوقيت المحلي، في إطار ربع نهائي “الشان”.

