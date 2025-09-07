-- -- -- / -- -- --
رياضة

بطولة العالم لألعاب القوى.. الوفد الجزائري يتنقل إلى طوكيو بـ 10 رياضيين

عمر سلامي
  • 246
  • 0
ح.م
الوفد الجزائري لألعاب القوى

غادر الوفد الجزائري لألعاب القوى باتجاه طوكيو، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى أكابر، المقررة من 13 إلى 21 سبتمبر بالعاصمة اليابانية.

وتنقل الوفد الجزائري السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة التي قضى بها الليلة، قبل أن يواصل رحلته الأحد إلى طوكيو.

وستكون الجزائر ممثلة في بطولة العالم لألعاب القوى، بـ10 رياضيين، 8 رجال وسيدتان، تأهلوا بفضل التوقيت الأدنى المطلوب للمشاركة في المونديال أو حسب ترتيبهم العالمي.

ويمثل الجزائر في البطولة العالمية لألعاب القوى كل من سليمان مولى، جمال سجاتي، محمد علي قواند في 800 م، وهيثم شنيتف، في 1500 متر.

ويشارك في سباق الماراتون كل من عبد الرزاق شريك، ومحمد بن يطو، ولدى السيدات تشارك أمينة بطيش.

كما يشارك في الوثب الثلاثي ياسر محمد طاهر تريكي، ورفي رمي القرص أسامة خنوسي، أما في رمي المطرقة سيدات فتشارك زهرة طاطار.

