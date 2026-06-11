بطولة العالم لكرة اليد.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه

أوقعت عملية القرعة، المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد ضمن المجموعة السادسة في بطولة العالم المقررة بألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027.

وإلى جانب الجزائر، ضمت المجموعة السادسة منتخبات البرتغال وبولندا وجزر فارو.

وسيجري المنتخب الوطني مبارياته بمدينة ماغدبورغ.

ويعد المنتخب البرتغالي من أبرز المنافسين في البطولة العالمية، حيث بلغ المربع الذهبي في النسخة الأخيرة للمسابقة التي جرت عام، كما يملك منتخب بولندا تقاليد عريقة في كرة اليد.

وضمن المنتخب الجزائري مشاركته في المونديال بفضل مرتبته الرابعة المحصل عليها في بطولة افريقيا-2026 التي جرت برواندا، وتأهلت إلى البطولة العالمية رفقة مصر، وتونس، والرأس الأخضر وأنغولا.