بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 19 سنة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه

تعرّف المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 19 سنة، على منافسيه في بطولة العالم المقررة في مصر، في الفترة من 6 إلى 17 أوت المقبل.

وأسفرت عملية القرعة التي أجريت الثلاثاء بالقاهرة، عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا إسبانيا (حامل اللقب)، كرواتيا وصربيا.

ووصفت المجموعة الثالثة بالصعبة، خاصة وأنها تضم منتخبات قوية تملك مستوى عال وخبرة كبيرة.

وسيلعب منتخب الدولة المضيفة مصر في المجموعة السابعة إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

وأوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة الثامنة مع الدنمارك وجمهورية التشيك والولايات المتحدة، أما غينيا فستتنافس في المجموعة الرابعة مع أيسلندا والبرازيل والسعودية.

وتضم المجموعة الأولى كل من السويد والبرتغال والكويت والنمسا، وتتواجد منتخبات المجر، سويسرا، المغرب، كوسوفو في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الخامسة ألمانيا وسلوفينيا وأوروغواي وجزر فارو.

أما في المجموعة السادسة فتتواجه منتخبات النرويج وفرنسا في المجموعة السادسة، وتستكمل الأرجنتين ومنتخب سيتم تعيينه لاحقا هذه المجموعة.

وحسم المنتخب الجزائري لأقل من 19 سنة تأهله إلى بطولة العالم، باحتلاله المركز الخامس في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024 بفوزه على ليبيا 26-25، في مباراة تحديد المستوى.