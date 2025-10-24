بطولة العالم للجمباز.. الجزائرية نمور تتوّج بالميدالية الذهبية (فيديو)

توجت الجزائرية كيليا نمور بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني الجارية بمدينة جاكرتا الإندونيسية.

وحققت كيليا نمور الميدالية الذهبية في اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات بعلامة 15.566 نقطة.

وكانت البطلة الجزائرية أنهت الحميس منافسات الفردي العام سيدات في المركز الرابع بمجموع 54.564 بفارق 0.502 نقطة على الميدالية الذهبية.

ولا تزال لدى كيليا نمور فرصة غدا السبت من أجل تعزيز رصيدها بميدالية ثانية، وذلك من خلال مشاركتها في منافسات نهائي عارضة التوازن.