بطولة العالم للسباحة.. الحفناوي يهدي تونس الذهبية الثانية ويحطم الرقم القياسي(فيديو)
فاز السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي بذهبية 1500 متر سباحة حرة رجال، في بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها مدينة فوكووكا في اليابان.
وقطع البطل العالمي والأولمبي التونسي المسافة 14:31:54 دقيقة، متقدما على الأميركي بوبي فينكي 14:31:59 د، والأسترالي سام شورت 14:37:28 د.
التونسي احمد الحفناوي حطم الرقم القياسي في سباق 1500م في بطولات العالم للسباحة بتسجيله زمن 14:31.54
– 2 ذهب 1 فضة حصيلة تتويج الحفناوي في بطولة العالم pic.twitter.com/3Svr9xGdtM
— Ahmed Adel (@Hamidooov) July 30, 2023
وتمكن الحفناوي من تحطيم الرقم القياسي لسباق 1500م في بطولات العالم للسباحة بتسجيله زمن 14:31.54د.
وكان السباح التونسي، قد فاز بالميدالية الذهبية لسباق 800م سباحة حرة وفضية سباق 400 سباحة حرة في نفس البطولة.