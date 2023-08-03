بطولة العرب للأندية.. برنامج اليوم الأخير من دور المجموعات

تلعب الخميس، آخر مباريات دور المجموعات من بطولة العرب للأندية، كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتتجه الأنظار إلى مبارتي المجموعة الثالثة، حيث يواجه الشباب السعودي، نادي الاتحاد المنستيري التونسي، ويلتقي النصر السعودي مع الزمالك المصري، في نفس التوقيت.

ويتصدر النصر المجموعة الثالثة رفقة الشباب السعودي برصيد أربع نقاط، ويحتل الزمالك المصري المركز الثالث بـ3 نقاط، أما المنستيري فيحتل المركز الرابع من دون رصيد.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | ⚽️ مباريات اليوم (الخميس) في ختام دور المجموعات .. pic.twitter.com/NeXWFGXVwR — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 2, 2023

وعلى عكس المجموعة الثالثة التي يحتدم فيها الصراع من أجل التأهل، خلال الجولة الأخيرة، فإن الأمور حسمت في المجموعة الرابعة، حيث يواجه الرجاء المغربي، الوحدة الإماراتي في مباراة يهدف فيها الفريقان لتصدر المجموعة، بعدما حسما تأهلهما في الجولة السابقة.

ويلتقي شباب بلوزداد مع الكويت الكويتي في المباراة الثانية، ويسعى كل فريق للخروج من الدورة بفوز يحفظ ماء الوجه، عقب إقصائهما المبكر.