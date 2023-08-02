بطولة العرب للأندية.. بونجاح ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية

اختير الدولي الجزائري بغداد بونجاح، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من بطولة العرب للأندية كأس الملك سلمان.

وتواجد مهاجم السد القطري في خط الهجوم رفقة مهاجم الاتحاد السعودي كريم بن زيمة، ولاعب النصر السعودي أندرسون تاليسكا.

وتألق بونجاح مع ناديه السد القطري في مباراة الجولة الثانية أمام الهلال السعودي، حيث سجل هدفا في اللقاء الذي انتهى بفوز السد بثلاثة أهداف لهدفين.

وغاب عن التشكيلة المثالية لموقع “sofa score” المتخصص في الإحصائيات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم تسجيله هدفًا في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي، وتسببه في هدف آخر.

وحصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر السعودي على أعلى تنقيط وهو “9”، فيما تحصل بونجاح على تنقيط 7.7.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل فاضل (الشرطة العراقي).

خط الدفاع: سلطان الغنام (النصر السعودي) – أحمد شراحيلي (الاتحاد السعودي) – ياسين مرياح (الترجي التونسي) – زكريا هوساوي (الاتحاد السعودي).

خط الوسط: جوستافو كويلار (الشباب السعودي) – روبن نيفيز (الهلال السعودي) – مارسيلو بروزوفيتش (النصر السعودي).

خط الهجوم: (النصر السعودي) – كريم بن زيمة (الاتحاد السعودي) – بغداد بونجاح (السد القطري).