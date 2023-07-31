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رياضة

بطولة العرب للأندية.. بونجاح يسجل ويعتذر

عمر سلامي
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بطولة العرب للأندية.. بونجاح يسجل ويعتذر
ح.م
بغداد بونجاح

سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح أول أهدافه في بطولة العرب للأندية، كأس الملك سلمان، الجارية في السعودية.

وساهم بونجاح في فوز السد على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل بونجاح الهدف الأول للسد، قبل أن يشير للجماهير بالصمت، ليعتذر بعد ذلك.

وقال بغداد بونجاح في تصريحات له عقب المباراة: “كانت مباراة حماسية، وقد كنت سعيدا للغاية بالتسجيل في هذا الوقت المهم، أقدر جماهير الهلال وأعتذر لهم “.

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