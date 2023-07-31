بطولة العرب للأندية.. بونجاح يسجل ويعتذر
سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح أول أهدافه في بطولة العرب للأندية، كأس الملك سلمان، الجارية في السعودية.
وساهم بونجاح في فوز السد على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
📄 تقرير المباراة | الزعيم يتجاوز الهلال السعودي بثلاثية في #كأس_الملك_سلمان_للاندية https://t.co/szOXNyBxq5#السد | #alsadd pic.twitter.com/XSg2KMYQ6G
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 30, 2023
وسجل بونجاح الهدف الأول للسد، قبل أن يشير للجماهير بالصمت، ليعتذر بعد ذلك.
وقال بغداد بونجاح في تصريحات له عقب المباراة: “كانت مباراة حماسية، وقد كنت سعيدا للغاية بالتسجيل في هذا الوقت المهم، أقدر جماهير الهلال وأعتذر لهم “.