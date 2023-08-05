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رياضة

بطولة العرب للأندية.. توغاي الأكثر دقة في الكرات الطويلة

عمر سلامي
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بطولة العرب للأندية.. توغاي الأكثر دقة في الكرات الطويلة
أرشيف
محمد أمين توغاي

تفوق الدولي الجزائري محمد أمين توغاي على اللاعبين الذين شاركوا في دور مجموعات كأس الملك سلمان للأندية، في دقة الكرات الطويلة الناجحة.

وحسب موقع sofa score”” المتخصص في الإحصائيات، فإن مدافع الترجي التونسي هو اللاعب الأكثر دقة في الكرات الطويلة الناجحة بواقع 81%.

وأقصي الترجي التونسي من بطولة العرب للأندية الجارية في السعودية، في دور المجموعات، حيث تعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة.

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