بطولة العرب للأندية.. توغاي الأكثر دقة في الكرات الطويلة

تفوق الدولي الجزائري محمد أمين توغاي على اللاعبين الذين شاركوا في دور مجموعات كأس الملك سلمان للأندية، في دقة الكرات الطويلة الناجحة.

وحسب موقع sofa score”” المتخصص في الإحصائيات، فإن مدافع الترجي التونسي هو اللاعب الأكثر دقة في الكرات الطويلة الناجحة بواقع 81%.

📊 إحصائيات سوفاسكور من بين كل اللاعبين الذين شاركوا في كل مباريات دور مجموعات كأس الملك سلمان للأندية محمد توغاي🇩🇿 مدافع نادي الترجي🇹🇳 هو الاكثر دقة في الكرات الطويلة الناجحة بواقع (81%) pic.twitter.com/AoBEgYe6vm — SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 4, 2023

وأقصي الترجي التونسي من بطولة العرب للأندية الجارية في السعودية، في دور المجموعات، حيث تعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة.