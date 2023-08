بطولة العرب للأندية.. رونالدو يعلّق على تأهل النصر إلى النهائي

أعرب نجم نادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة، بعد قيادة فريقه للفوز على الشرطة العراقي، والتأهل إلى نهائي بطولة العرب للأندية.

وعلّق النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال: “النهائي.. هيا بنا! فريق جيد، شكر خاص لجمهورنا على الدعم الرائع ودفعنا دائمًا نحو الأمام”.

Final – here we go!!💪🏼

Good work team!

Special thanks to our fans for the amazing support and for always pushing us forward! 🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/iuxE88DRSr

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 9, 2023