بطولة العرب للأندية.. رونالدو يعلّق على تأهل النصر إلى النهائي

أعرب نجم نادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة، بعد قيادة فريقه للفوز على الشرطة العراقي، والتأهل إلى نهائي بطولة العرب للأندية.

وعلّق النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال: “النهائي.. هيا بنا! فريق جيد، شكر خاص لجمهورنا على الدعم الرائع ودفعنا دائمًا نحو الأمام”.

Final – here we go!!💪🏼

Good work team!

Special thanks to our fans for the amazing support and for always pushing us forward! 🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/iuxE88DRSr — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 9, 2023

وسجل رونالدو هدف الفوز لفريقه السعودي، أمام الشرطة العراقي، خلال مباراة نصف النهائي، التي حسمها النصر السعودي بهدف دون رد.

ونال رونالدو جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والشرطة العراقي بعدما تمكن رونالدو من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

ورفع مهاجم النصر رصيده إلى 4 أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة العربية مع التونسي طه ياسين الخنيسي، مهاجم الكويت الكويتي، مع وجود فرصة للانفراد في الصدارة، حال التسجيل في المباراة النهائية أمام الهلال.

وسيواجه النصر، نادي الهلال مساء السبت المقبل، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.