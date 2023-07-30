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رياضة

بطولة العرب للأندية.. طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي

عمر سلامي
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بطولة العرب للأندية.. طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي
أرشيف
لقطة من مباراة الجولة الأولى بين الاتحاد السعودي والترجي التونسي

عيّن الاتحاد العربي لكرة القدم، طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة العرب للأندية، التي تجمع بين الاتحاد السعودي والصفاقسي التونسي.

وسيدير المباراة الحكم الرئيسي لحلو بن براهم، بمساعدة مواطنيه مقران قوراري وأكرم زرهوني، بالإضافة إلى الحكم الرابع لطفي بوكواسة.

ويواجه اتحاد جدة السعودي، نادي الصفاقسي التونسي بداية من الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

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