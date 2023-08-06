-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطولة العرب للأندية.. طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

عمر سلامي
  • 150
  • 0
بطولة العرب للأندية.. طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي
أرشيف
لقطة من مباراة الشباب السعودي والاتحاد المستيري

عين الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة ربع نهائي بطولة العرب للأندية، بين الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

وسيدير المباراة الحكم لحلو بن ابراهم، بمساعدة مواطنيه مقران قوراري وأكرم زرهوني، بالإضافة إلى الحكم الرابع لطفي بوكواسة.

ويواجه الشباب السعودي، الوحدة الإماراتي أمسية الأحد، بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

أما مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي، لحساب نفس الدور، فستنطلق على الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر.

مقالات ذات صلة
نادي “سانت غيلواز” البلجيكي يريد عمورة

نادي “سانت غيلواز” البلجيكي يريد عمورة

هؤلاء خارج قائمة “المحاربين” شهر سبتمبر

هؤلاء خارج قائمة “المحاربين” شهر سبتمبر

الكشف عن الطاقم المسير الجديد لوفاق سطيف

الكشف عن الطاقم المسير الجديد لوفاق سطيف

عامل نظافة يخسر وظيفته بسبب ميسي

عامل نظافة يخسر وظيفته بسبب ميسي

بطولة العرب للأندية.. توغاي الأكثر دقة في الكرات الطويلة

بطولة العرب للأندية.. توغاي الأكثر دقة في الكرات الطويلة

“الروح القتالية وراء الفوز على المصري والتأهل لنصف نهائي الكأس”

“الروح القتالية وراء الفوز على المصري والتأهل لنصف نهائي الكأس”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد