بطولة العرب للأندية.. طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

عين الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة ربع نهائي بطولة العرب للأندية، بين الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

وسيدير المباراة الحكم لحلو بن ابراهم، بمساعدة مواطنيه مقران قوراري وأكرم زرهوني، بالإضافة إلى الحكم الرابع لطفي بوكواسة.

ويواجه الشباب السعودي، الوحدة الإماراتي أمسية الأحد، بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

أما مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي، لحساب نفس الدور، فستنطلق على الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر.