بطولة العرب للأندية.. لاعب بلوزداد ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة

اختير لاعب شباب بلوزداد إسلام بلخير ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من بطولة العرب، كأس الملك سلمان.

وتواجد بلخير ضمن التشكيلة المثالية التي اختارها موقع “sofa score” المتخصص في الإحصائيات، ونال تنقيط 8.8.

وسجل بلخير هدف شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة أمام الكويت الكويتي، وهي المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل بهدف لمثله.

وأقصي شباب بلوزداد من البطولة بعد خسارته في مبارتين، ليخرج من المنافسة بنقطة واحدة.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة كالتالي:

حراسة المرمى: صبري بن حسن (الصفاقسي التونسي).

خط الدفاع: كوفي كرامي (الصفاقسي التونسي) – علاء غرام (الصفاقسي التونسي) – أحمد بامسعود (الاتحاد السعودي).

خط الوسط: حسام تقا (الترجي التونسي) – روبن نيفيز (الهلال السعودي) – محمد بن علي (الترجي التونسي) – إسلام بلخير (شباب بلوزداد).

خط الهجوم: زكريا الوردي (الرجاء المغربي) – صابر بوغرين (الترجي التونسي) – سيف الدين بوهرة (الوداد المغربي).