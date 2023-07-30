بطولة العرب للأندية.. مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الثانية

يحمل برنامج اليوم الثالث من بطولة العرب للأندية، مواجهات مثيرة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتلعب الأحد، أربعة لقاءات، والبداية بمباراة الوداد المغربي الذي يواجه أهلي طرابلس، بداية من الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ولحساب المجموعة الأولى، وفي ثاني خرجة للفريقين، يواجه الشرطة العراقي، نادي الترجي التونسي، بداية من الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر.

وتتجه الأنظار إلى القمة الخليجية التي تجمع بين الهلال السعودي والسد القطري، وهي المباراة التي ستنطلق على السادسة مساء.

أما المباراة الأخيرة المبرمجة الأحد، فيرفع فيها نادي الصفاقسي التونسي شعار التحدي، عندما يواجه نجوم اتحاد جدة السعودي وفي مقدمتهم كريم بن زيمة، وتنطلق المباراة على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

ويتصدر اتحاد جدة المجموعة الأولى، رفقة الشرطة العراقي برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تملك الأندية الأربعة نقطة واحدة، بعد تعادل السد مع الوداد المغربي، والهلال السعودي مع أهلي طرابلس في الجولة الأولى.