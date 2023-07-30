-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطولة العرب للأندية.. مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الثانية

عمر سلامي
  • 383
  • 0
بطولة العرب للأندية.. مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الثانية
أرشيف
لقطة من مباراة الجولة الأولى بين السد القطري والوداد المغربي

يحمل برنامج اليوم الثالث من بطولة العرب للأندية، مواجهات مثيرة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتلعب الأحد، أربعة لقاءات، والبداية بمباراة الوداد المغربي الذي يواجه أهلي طرابلس، بداية من الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ولحساب المجموعة الأولى، وفي ثاني خرجة للفريقين، يواجه الشرطة العراقي، نادي الترجي التونسي، بداية من الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر.

وتتجه الأنظار إلى القمة الخليجية التي تجمع بين الهلال السعودي والسد القطري، وهي المباراة التي ستنطلق على السادسة مساء.

أما المباراة الأخيرة المبرمجة الأحد، فيرفع فيها نادي الصفاقسي التونسي شعار التحدي، عندما يواجه نجوم اتحاد جدة السعودي وفي مقدمتهم كريم بن زيمة، وتنطلق المباراة على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

ويتصدر اتحاد جدة المجموعة الأولى، رفقة الشرطة العراقي برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تملك الأندية الأربعة نقطة واحدة، بعد تعادل السد مع الوداد المغربي، والهلال السعودي مع أهلي طرابلس في الجولة الأولى.

مقالات ذات صلة
شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا

شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا

عوار يؤكد مشاركته في كأس أفريقيا مع المنتخب الوطني

عوار يؤكد مشاركته في كأس أفريقيا مع المنتخب الوطني

هذا ما قاله محرز بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي السعودي

هذا ما قاله محرز بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي السعودي

لهذه الأسباب لا يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية

لهذه الأسباب لا يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية

هذه شروط الترشح لمنصب رئيس الفاف وعضوية المكتب الفيدرالي

هذه شروط الترشح لمنصب رئيس الفاف وعضوية المكتب الفيدرالي

فارس شعيبي في طريقه للدوري الألماني

فارس شعيبي في طريقه للدوري الألماني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد