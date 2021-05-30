بطولة كرة القدم من أجل الصداقة تدخل موسوعة غينيس

سجّل البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال التابع لغازبروم كرة القدم من أجل الصداقة، الأربعاء الماضي، رقمه الثالث في موسوعة غينيس للأرقام القياسي.

وأُعلن رسميًّا عن محاولة تسجيل الرقم القياسي الناجحة، بمناسبة نهائي بطولة العالم الإلكترونية باسم كرة القدم من أجل الصداقة 2021، السبت.

وكانت بطولة كرة القدم من أجل الصداقة قد حققت رقمًا جديدًا الأربعاء الماضي، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من رواد الملعب الافتراضي في الوقت نفسه. وقد شارك في محاولة تسجيل الرقم القياسي مستخدمو برنامج المحاكاة متعدد اللاعبين في بطولة “كرة القدم من أجل الصداقة العالمية من أكثر من 200 دولة.

ولاستهلال محاولة تسجيل الرقم القياسي، توجه سفير بطولة F4F العالمي، أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس، بالخطاب إلى الجميع قائلًا: “فلنكن كلنا جزءًا من حدث رائع كهذا. فكلنا مشاركون في برنامج كرة القدم من أجل الصداقة الذي تنظمه غازبروم. وسنظفر بتحقيق الرقم القياسي!”. وكان هناك دعم من بطلَي كرة القدم الروسيَّين: يفغيني ألدونين وديمتري سينيكوف، ومن لاعب كرة القدم الروسي لعام 2004 ديميتري سيتشيف، وأيضًا من سفيرة كرة القدم الروسية للسيدات إيلينا ريشكوفا.

في العام الماضي، أقيمت بطولة كرة القدم من أجل الصداقة أيضًا على الإنترنت، بسبب انتشار الجائحة في لعبة محاكاة متعددة اللاعبين صُممت خصيصًا لبطولة F4F العالمية. وعليها يمكن تنظيم ألعاب المنتخبات الدولية في الوقت الفعلي. واعتبارًا من 14 ماي الحالي، أقيمت في لعبة F4F World بطولة العالم الإلكترونية باسم كرة القدم من أجل الصداقة 2021، بإجمالي 32 فريقًا ولاعبًا من أكثر من 200 دولة.

لقد سبق لبطولة كرة القدم من أجل الصداقة أن حظيت برقمَين قياسيَّين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ففي عام 2019 حصلت بطولة F4F على رقم قياسي في موسوعة غينيس بسبب أكبر عدد من الجنسيات خلال تدريب كرة قدم. وفي الـ 5 من ديسمبر 2020 سُجل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، في سياق الأنشطة الختامية للموسم الثامن من بطولة كرة القدم من أجل الصداقة، لممارسة اللعبة عبر الإنترنت بسبب أكبر عدد من المشاركين.