بطول إفريقيا للمحليين.. أشبال بوقرة يواصلون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة جنوب إفريقيا

يواصل المنتخب الوطني للمحليين تحضيراته تحسبا لمواجهة جنوب إفريقيا، لحساب الجولة الثانية من “الشان”.

وأجرى المنتخب الوطني، بعد ظهيرة الأربعاء، ثاني حصة تدريبية تحضيرا للمباراة المقبلة أمام جنوب إفريقيا، المقررة هذا الجمعة بملعب مانديلا الوطني بكامبالا، بداية من الساعة الثالثة زوالا.

وجرت الحصة بأحد الملاعب الصغيرة غير بعيد عن مقر الإقامة، وقد خصصها المدرب مجيد بوقرة للجوانب التكتيكية، للبدء في ضبط آخر التفاصيل الخاصة بمباراة الجولة الثانية.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة جميع العناصر، باستثناء أكرم بوراس، الذي تأكد غيابه عن المباراة المقبلة بسبب عدم تعافيه التام من الإصابة.