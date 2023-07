بعبارة الرئيس تبون.. نوال الزغبي تغازل الجزائريين في ذكرى الاستقلال!

غازلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجزائريين في الذكرى الـ61 لاستقلالها بتغريدة جميلة تحمل نفس عبارة الرئيس عبد المجيد تبون التي قالها خلال زيارته إلى روسيا.

وقالت نوال الزغبي في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر: “الجزائريون وُلدوا أحراراً وسيبقون أحراراً وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر”.

وأضافت: “كل عام والجزائر وشعبها بخير”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قال خلال زيارته إلى روسيا، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: “الجزائريون ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا في قرارتهم وتصرفاتهم”.

يذكر أن الرئيس تبون حل مساء الثلاثاء 13 جوان، بعاصمة روسيا موسكو، في إطار زيارة دولة دامت لثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث شارك في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ.

وسبق للنجمة اللبنانية نوال الزغبي أن هنأت الجزائر بعيد استقلالها، حيث غردت في الذكرى الستين بالقول: “وان تو ثري فيفا لالجيري.. ينعاد عليكي بالخير والسلام يا الجزائر الحبيبة”.

One two three viva L Algerie ❤️

ينعاد عليكي بالخير والسلام يا #الجزائر الحبيبة 🙏❤️❤️

— Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 5, 2022