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جواهر

بعبارة الرئيس تبون.. نوال الزغبي تغازل الجزائريين في ذكرى الاستقلال!

نادية شريف
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بعبارة الرئيس تبون.. نوال الزغبي تغازل الجزائريين في ذكرى الاستقلال!
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الفنانة اللبنانية نوال الزغبي

غازلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجزائريين في الذكرى الـ61 لاستقلالها بتغريدة جميلة تحمل نفس عبارة الرئيس عبد المجيد تبون التي قالها خلال زيارته إلى روسيا.

وقالت نوال الزغبي في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر: “الجزائريون وُلدوا أحراراً وسيبقون أحراراً وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر”.

وأضافت: “كل عام والجزائر وشعبها بخير”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قال خلال زيارته إلى روسيا، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: “الجزائريون ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا في قرارتهم وتصرفاتهم”.

يذكر أن الرئيس تبون حل مساء الثلاثاء 13 جوان، بعاصمة روسيا موسكو، في إطار زيارة دولة دامت لثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث شارك في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ.

وسبق للنجمة اللبنانية نوال الزغبي أن هنأت الجزائر بعيد استقلالها، حيث غردت في الذكرى الستين بالقول: “وان تو ثري فيفا لالجيري.. ينعاد عليكي بالخير والسلام يا الجزائر الحبيبة”.

وفي الذكرى الـ59: ” عيد استقلال الجزائر، يا رب يحفظ هالبلد والسلام دائمًا موجود، ويحمي الشعب العظيم”، وأضافت في تغريدة أخرى: “أعظم ثورات التاريخ، أول نوفمبر 1954، كل عام والجزائر وشعبها العظيم وجيشها الجبار بألف خير”.

يذكر أن عيد الاستقلال الجزائري هو الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال الجزائر بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عقداً (132سنة)، بفضل تفجير الثورة التحريرية الكبرى والتي تعد أكبر ثورة في القرن العشرين، وهوَ يوافق 5 جويلية سنة 1962.

تم توقيع مرسوم الاستقلال يوم 3 جويلية 1962 وقامت جبهة التحرير الوطنية بإقرار 5 جويلية لمسح هزيمة 5 جويلية 1830 بسيدي فرج.

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