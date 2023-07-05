بعبارة الرئيس تبون.. نوال الزغبي تغازل الجزائريين في ذكرى الاستقلال!

غازلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجزائريين في الذكرى الـ61 لاستقلالها بتغريدة جميلة تحمل نفس عبارة الرئيس عبد المجيد تبون التي قالها خلال زيارته إلى روسيا.

وقالت نوال الزغبي في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر: “الجزائريون وُلدوا أحراراً وسيبقون أحراراً وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر”.

وأضافت: “كل عام والجزائر وشعبها بخير”.

الجزائريون وُلدوا أحراراً وسيبقون أحراراً

وعقدوا العزم ان تحيا #الجزائر

كل عام والجزائر وشعبها بخير ❤️🇩🇿#عيد_الاستقلال — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 5, 2023

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قال خلال زيارته إلى روسيا، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: “الجزائريون ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا في قرارتهم وتصرفاتهم”.

يذكر أن الرئيس تبون حل مساء الثلاثاء 13 جوان، بعاصمة روسيا موسكو، في إطار زيارة دولة دامت لثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث شارك في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ.

وسبق للنجمة اللبنانية نوال الزغبي أن هنأت الجزائر بعيد استقلالها، حيث غردت في الذكرى الستين بالقول: “وان تو ثري فيفا لالجيري.. ينعاد عليكي بالخير والسلام يا الجزائر الحبيبة”.

One two three viva L Algerie ❤️

ينعاد عليكي بالخير والسلام يا #الجزائر الحبيبة 🙏❤️❤️ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 5, 2022

وفي الذكرى الـ59: ” عيد استقلال الجزائر، يا رب يحفظ هالبلد والسلام دائمًا موجود، ويحمي الشعب العظيم”، وأضافت في تغريدة أخرى: “أعظم ثورات التاريخ، أول نوفمبر 1954، كل عام والجزائر وشعبها العظيم وجيشها الجبار بألف خير”.

#عيد_استقلال_الجزائر

يارب يحفظ هالبلد والسلام دائما موجود ويحمي الشعب العظيم 🙏❤️❤️ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 5, 2021

يذكر أن عيد الاستقلال الجزائري هو الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال الجزائر بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عقداً (132سنة)، بفضل تفجير الثورة التحريرية الكبرى والتي تعد أكبر ثورة في القرن العشرين، وهوَ يوافق 5 جويلية سنة 1962.

تم توقيع مرسوم الاستقلال يوم 3 جويلية 1962 وقامت جبهة التحرير الوطنية بإقرار 5 جويلية لمسح هزيمة 5 جويلية 1830 بسيدي فرج.