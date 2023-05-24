بعثات عمل جزائرية برتغالية لتنفيذ إتفاقات الشراكة في 5 قطاعات

ينتظر أن تزور بعثات عمل برتغالية الجزائر بشكل دوري وكذا بعثات جزائرية البرتغال قريبا لتنفيذ إتفاقات الشراكة الموقعة في قطاعات الفلاحة والأغذية والطاقات المتجددة وصناعة الأدوية والسياحة، أي في 5 قطاعات.

وعلى هامش زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى البرتغال، وقع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مذكرة تفاهم مع أرباب العمل البرتغاليين الكونفيدراسا الإمبريالي البرتغالي.

ويتعلق الاتفاق بين الطرفين بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، حيث تعهد أرباب العمل بتنظيم بعثات عمل وتعاون منتظمة بين البلدين

حسب قطاع النشاط واتفقا على التنفيذ السريع للشراكات على أساس كل قطاع على حدة، لاسيما في مجالات الزراعة والأغذية الزراعية والطاقات

المتجددة وصناعة الأدوية والسياحة.

وحسب بيان لمجلس التجديد الاقتصادي تلقى موقع “الشروق” نسخة منه، من خلال هذا التقارب، تعد “كريا” و”سي إي پي” جزء من الديناميكية التي أرستها الدولتان لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وعلى هامش زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى البرتغال، توجه وفد مهم من الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين إلى لشبونة للمشاركة في منتدى اقتصادي.

وبالنظر إلى زيارة الدولة باعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر والبرتغال، نظم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ووكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية بشكل مشترك هذا المنتدى الذي عقد الأربعاء بفندق دوم بيدرو.

وشهد هذا المنتدى مشاركة الوفد الجزائري المكون من فاعلين من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الشركات الناشئة ووفد مهم من الشركات البرتغالية.

وتم تمثيل القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والأغذية الزراعية وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة الأدوية بشكل أساسي لمواجهة تحديات الغذاء والصحة وأمن الطاقة.

وفي هذا السياق، قام مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بتعبئة أعضائه بقوة للمشاركة بنشاط في المنتدى الاقتصادي، ومقابلة نظرائهم البرتغاليين وتحديد الشراكات المحتملة.