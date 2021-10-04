بعثة الأفامي تشيد بالقرارات الجديدة حول الاستثمار الأجنبي بالجزائر

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي” الأفامي”، بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية في مجال تحسين مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحت البعثة خلال لقاء جمع الوزير الأولأيمن بن عبد الرحمان برئيس القسم على مستوى دائرة الشرق الأوسط وصندوق النقد الدولي في آسيا الوسطى عبر تقنية التحاضر المرئي أن الجهود المبذولة عامل رئيسي يساهم في تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وركزت المناقشات على السياسات الاقتصادية التي سيتم وضعها من أجل التعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي الناجمة عن جائحة COVID-19 وانخفاض أسعار الهيدروكربونات. وناقش الطرفان على وجه الخصوص الأدوات التي سيتم النظر فيها لاحتواء عجز الميزانية وتحفيز النمو وتقوية موقف الجزائر الخارجي.

من جانبه، أشار الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى أن الاقتصاد الجزائري ، بعد أن عاد إلى النمو في عام 2021 ، يتجه نحو نموذج نمو جديد يضع الاستثمار في قلب ديناميكية خلق الثروة والوظائف.

وأضاف أن هذا مدعوم بمشروعات طموحة للإصلاحات الهيكلية سيكون لها تأثير واضح على إعادة توازن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي من المرجح أن تضع اقتصادنا على طريق النمو المرن والمستدام.

كما انتهز الوزير الأول وزير المالية هذه الفرصة لإبلاغ بعثة صندوق النقد الدولي ببعض الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية المقبل.

و كرر فريق صندوق النقد الدولي رغبته في الاستمرار ، من خلال المساعدة الفنية، في دعم الجزائر في جهود الإصلاح في مختلف المجالات السياسات الاقتصادية.