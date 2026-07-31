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الجزائر

بعثة الاتحاد الأوروبي تعزّي في ضحايا حادث حافلة بومرداس

الشروق أونلاين
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بعثة الاتحاد الأوروبي تعزّي في ضحايا حادث حافلة بومرداس
ح.م
المركز الاستشفائي الجامعي ببومرداس

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر يوم الجمعة، عن “بالغ حزنها”، إثر حادث المرور المأساوي الذي وقع في ولاية بومرداس، وأسفر عن مقتل 25 مسافرا وإصابة 44 بجروح.

وجاء في بيان للبعثة الأوروبية:”في هذا الظرف الأليم، نتقدم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وإلى الجزائر شعبا و حكومة”.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق من اليوم، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم. تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني.

ووقع الحادث الأليم صباح الجمعة، بعد انحراف وانقلاب حافلة سياحية قادمة من سطيف، وسقوطها في منحدر على مستوى الطريق الوطني رقم 24 بالكرمة في ولاية بومرداس.

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